Замглавы Минпромторга Евтухов заявил о начале дефляционных процессов в России

Статс-секретарь, замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов оценил риски скачка продовольственной инфляции к концу года.

Как рассказал чиновник РИА «Новости», резкого скачка на продовольственном рынке не произойдет. По его мнению, в России начались дефляционные процессы.

Крупные ретейлеры, уточнил Евтухов, по-прежнему ограничивают торговую наценку на социально значимые товары. Подобную практику следует продолжать и в будущем. При этом отмечается, что ее не планируют закреплять в документах.

«Я считаю, что мы нашли путь, как договариваться с торговлей — чтобы они соблюдали определенные правила — без жесткого нормативного и императивного закрепления», — заключил представитель Минпромторга.

Ранее сообщалось, что кабмин планирует выделить 36 млрд рублей помощи аграриям из-за повышения ставки Центрального банка России (ЦБ РФ).