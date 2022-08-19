Вышел прогноз о падении доллара ниже 50 рублей

Чтобы доллар упал ниже 50 рублей, профицит валютного курса должен достичь определенных размеров. Такое развитие событий допустил глава отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин, пишет «Прайм».

В основном валюту поставляют структуры, продающие выручку экспортеров, напомнил финансист, а крупнейшими покупателями выступают банки, не вошедшие в санкционный список, а также импортеры.

Спрос на валюту среди россиян, по данным Шульгина, вырос в июле до 237,1 миллиарда рублей с 176,1 миллиарда рублей в июне. Согласно данным Центрального банка России (ЦБ РФ), иностранная валюта достигла уровня в 60–62 рубля. При условии дальнейшего падения доллара произойдет резкое увеличение валютного предложения, а спрос на валюту сократится.

Гипотетически доллар может упасть до 50 рублей, дал прогноз Шульгин.

Ранее в Центробанке заявили, что российским гражданам, которые хранят деньги в валюте «недружественных» стран, стоит завести счет в банке за рубежом.

Также сообщалось, что курс доллара на Мосбирже упал ниже 60 рублей впервые с 3 августа.

Курс рубля начал укрепляться в конце марта, спустя месяц после ввода западных санкций из-за спецоперации РФ на Украине. С 28 февраля Центробанк поднял ключевую ставку с 9,5% до 20%, а после резкого ослабления рубля выше 104 за доллар национальная валюта начала усиливать позиции. Далее ЦБ снижал ставку и 10 июня вернул ее к докризисному значению в 9,5%.