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Вышел прогноз о падении доллара ниже 50 рублей

Экономист Шульгин допустил падение доллара ниже 50 рублей

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Чтобы доллар упал ниже 50 рублей, профицит валютного курса должен достичь определенных размеров. Такое развитие событий допустил глава отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин, пишет «Прайм».

В основном валюту поставляют структуры, продающие выручку экспортеров, напомнил финансист, а крупнейшими покупателями выступают банки, не вошедшие в санкционный список, а также импортеры.

Спрос на валюту среди россиян, по данным Шульгина, вырос в июле до 237,1 миллиарда рублей с 176,1 миллиарда рублей в июне. Согласно данным Центрального банка России (ЦБ РФ), иностранная валюта достигла уровня в 60–62 рубля. При условии дальнейшего падения доллара произойдет резкое увеличение валютного предложения, а спрос на валюту сократится.

Гипотетически доллар может упасть до 50 рублей, дал прогноз Шульгин.

Ранее в Центробанке заявили, что российским гражданам, которые хранят деньги в валюте «недружественных» стран, стоит завести счет в банке за рубежом.

Также сообщалось, что курс доллара на Мосбирже упал ниже 60 рублей впервые с 3 августа.

Курс рубля начал укрепляться в конце марта, спустя месяц после ввода западных санкций из-за спецоперации РФ на Украине. С 28 февраля Центробанк поднял ключевую ставку с 9,5% до 20%, а после резкого ослабления рубля выше 104 за доллар национальная валюта начала усиливать позиции. Далее ЦБ снижал ставку и 10 июня вернул ее к докризисному значению в 9,5%.

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