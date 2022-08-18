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Международные резервы РФ за неделю выросли до $580,6 млрд

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Международные резервы РФ на 12 августа 2022 года составили $580,6 млрд, увеличившись за неделю на 1,01% (или на $5,8 млрд), сообщает Банк России.

По данным на 5 августа 2022 года, объем международных резервов составлял $574,8 млрд.

Ранее министерство экономического развития России подготовило законопроект о специальных противосанкционных правилах контроля в сфере финансового рынка.

Отмечается, что ведомство предлагает засекретить информацию о российских золотовалютных резервах, ввести послабление для корпоративного сектора в выпуске и обслуживании ценных бумаг, а также не допускать объявлять кросс-дефолт по евробондам.

По данным издания, соответствующие поправки предлагается ввести в закон о гостайне, включив туда пункт о золотовалютных резервах Центрального банка России. В ведомстве уверены, что это поможет уменьшить санкционные риски. В марте 2022 года ЦБ уже отказался от публикации сведений о структуре золотовалютных резервов. Опрошенные РБК специалисты считают, что засекречивание информации о резервах не скажется на работе финансовых аналитиков.

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