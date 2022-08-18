В России бессрочно продлят программу «Сельская ипотека»

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что программа льготного кредитования «Сельская ипотека» будет продлена бессрочно, ставка при этом останется прежней — 3%. Об этом сообщает ТАСС.

«Эта программа должна была закончиться в текущем году. Но теперь срок ее действия не будет ограничен», — сказал премьер.

По его словам, жители российских сел смогут оформлять кредиты на покупку или строительство своего дома «не опасаясь, что не успеют до завершения программы». Ставка «Сельской ипотеки» при этом останется на прежнем уровне — не выше 3%, добавил он.

Глава кабмина добавил, что и для многодетных семей есть хорошее подспорье. «Единовременную выплату, которую они получают при рождении третьего и последующих детей, можно направить на погашение ипотеки», — сказал он.

Многодетные семьи, напомнил Мишустин, смогут направить на погашение ипотеки единовременную выплату при рождении третьего и последующих детей. Также он указал на четыре действующие программы льготного кредитования для покупки собственного дома: сельская, семейная, дальневосточная и льготная ипотеки. Последнюю, рассказал он, власти недавно решили распространить на строительство частных жилых домов своими силами, без оформления договоров подряда с профессиональными застройщиками.

«Ставка по такому кредиту также не превысит 7%, а его максимальный размер в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составит 12 млн рублей, для остальных регионов — 6 млн рублей», — резюмировал премьер.

Ранее первый замглавы комитета Государственной думы по вопросам семьи Татьяна Буцкая предложила при рождении третьего ребенка списывать ипотеку.