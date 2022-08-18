Bloomberg: курс лиры обвалился из-за решения ЦБ Турции о понижении ставки на 13%

Турецкая лира резко ослабла к доллару после решения Центробанка Турции о снижении ставки до 13%. Об этом сообщает Bloomberg.

Курс турецкой лиры к доллару обрушился до самого низкого уровня за восемь месяцев. Теперь национальная валюта торгуется на уровне 18 лир за доллар.

По данным агентства, рынки восприняли снижение ставки как сигнал, который говорит о том, что борьба с инфляцией перестала быть основной целью турецкого регулятора.

В начале августа на сайте статистического института страны (Turkstat) сообщалось, что потребительские цены в Турции в июле выросли на 79,6% в годовом выражении. Отмечается, что инфляция в июле стала максимальной с сентября 1998 года. При этом аналитики прогнозировали показатель немного выше текущего значения — на уровне 79,8%.

Позже Минфин решил проработать возможность пополнения Фонда национального благосостояния (ФНБ) при помощи валют дружественных стран. Речь идет о том, что ФНБ может быть пополнен такими валютами, как юань, рупия и лира и другие.