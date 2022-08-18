Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Посол КНДР: Северная Корея будет и дальше поддерживать «меры властей РФ»... 17:50
Жителя Новороссийска подозревают в том, что он выстрелил в собаку и добил ее... 17:48
Россия направила ноту протеста в МИД Эстонии из-за сноса памятника танку Т-34 17:47
Зеленский заявил, что согласовал с Гутерришем параметры миссии МАГАТЭ на ЗАЭС 17:47
Неврологи выяснили, что риски психоза и деменции остаются высокими 2 года после... 17:44
Российские зрители раскритиковали трейлер американской «Иронии судьбы» 17:44
В МИД оценили вероятность прямого столкновения с НАТО и США 17:43
«Даже сумка Hermès не спасает»: Собчак раскритиковала новый образ Канделаки 17:39
Медведи, отдыхающие в гамаке, рассмешили пользователей сети 17:38
Специалист Самойленко объяснил исчезновение обложек у YouTube-роликов... 17:37
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Bloomberg: курс лиры обвалился из-за решения ЦБ Турции о понижении ставки на 13%

close
100%
Depositphotos

Турецкая лира резко ослабла к доллару после решения Центробанка Турции о снижении ставки до 13%. Об этом сообщает Bloomberg.

Курс турецкой лиры к доллару обрушился до самого низкого уровня за восемь месяцев. Теперь национальная валюта торгуется на уровне 18 лир за доллар.

По данным агентства, рынки восприняли снижение ставки как сигнал, который говорит о том, что борьба с инфляцией перестала быть основной целью турецкого регулятора.

В начале августа на сайте статистического института страны (Turkstat) сообщалось, что потребительские цены в Турции в июле выросли на 79,6% в годовом выражении. Отмечается, что инфляция в июле стала максимальной с сентября 1998 года. При этом аналитики прогнозировали показатель немного выше текущего значения — на уровне 79,8%.

Позже Минфин решил проработать возможность пополнения Фонда национального благосостояния (ФНБ) при помощи валют дружественных стран. Речь идет о том, что ФНБ может быть пополнен такими валютами, как юань, рупия и лира и другие.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть