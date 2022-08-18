Казахстан нарастил поставки смартфонов в Россию в 2 тыс. раз в первом полугодии

Казахстан резко увеличил экспорт смартфонов в России в первом полугодии более чем в две тысячи раз из-за санкций западных стран против России. Об этом сообщает RTVI, ссылаясь на данные Бюро национальной статистики Казахстана.

По данным Бюро национальной статистики Казахстана, в первом полугодии 2021 года объем экспорта составлял $36,8 тыс. А уже в этом году за аналогичный период объем экспорта превысил $78 млн. В количественном выражении прирост составил 328 раз. При этом экспорт стал резко расти в апреле, а достиг пиковых показателей уже в мае.

Кроме смартфонов, повышенный спрос у россиян вызвали процессоры и контроллеры, которые были привезены из Казахстана на сумму в $1,7 млн. При этом год назад этот показатель был на уровне $16 тыс.

В середине июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать надежные условия для привлечения иностранных компаний, которые покидают рынок России. По его словам, это предоставит республике хорошие возможности для наращивания производства товаров средних и верхних переделов.