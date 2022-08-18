Спрос на камины в Чехии подскочил в 10 раз из-за роста цен на электроэнергию

Спрос на домашние камины в Чехии летом вырос в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года из-за роста цен на газ и электричество. Об этом заявил торговый директор фирмы Upgates Мартин Пех, передает РИА «Новости».

«По сравнению с летом прошлого года спрос вырос в 10 раз, из-за перегрузки производителей заказчикам приходится ждать по 6-8 месяцев, а вызван этот ажиотаж резким ростом цен на электроэнергию и газ», — отметил Пех.

По его словам, из предмета декора камин снова возвращается к первоначальным функциям, то есть к обогреву помещения. Кроме того, отопление дровами пока что более выгодно, чем расходы на газ и электричество.

Он добавил, что новые камины можно купить за $1,2 тыс. Однако повышенным спросом пользуются камины по цене от $4,1 тыс. и выше.

7 августа глава управления лесного фонда Молдавии при правительственном агентстве Moldsilva Юлиан Мамай заявил, что жители страны активно делают запасы дров из-за энергетического кризиса. По словам Мамая, спрос на данный ресурс превышает запасы, находящиеся в распоряжении государства.