Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В МИД РФ пояснили, при каком условии Россия может использовать свой ядерный... 16:15
ВВС Британии приостановили набор из-за недостаточного гендерного и этнического... 16:15
В Саудовской Аравии женщину приговорили к 34 годам лишения свободы из-за... 16:10
В Европарламенте призвали запретить экстрадицию российских граждан из ЕС... 16:08
Волейболист Керминен остался в России, несмотря на отстранение от сборной... 16:08
Историк моды Васильев сравнил Бузову с Беллуччи 16:08
Гурцкая высказалась о протестах против песен на русском языке в Грузии 16:07
В Роспотребнадзоре сообщили о приостановке работы лагеря «Юнга»... 16:07
Жительница Мелитополя рассказала об избиении украинскими военными в Запорожье 16:07
Энтузиаст за три дня сделал экшен-игру, вся графика которой была создана нейросетью 16:07
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Спрос на камины в Чехии подскочил в 10 раз из-за роста цен на электроэнергию

close
100%
Depositphotos

Спрос на домашние камины в Чехии летом вырос в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года из-за роста цен на газ и электричество. Об этом заявил торговый директор фирмы Upgates Мартин Пех, передает РИА «Новости».

«По сравнению с летом прошлого года спрос вырос в 10 раз, из-за перегрузки производителей заказчикам приходится ждать по 6-8 месяцев, а вызван этот ажиотаж резким ростом цен на электроэнергию и газ», — отметил Пех.

По его словам, из предмета декора камин снова возвращается к первоначальным функциям, то есть к обогреву помещения. Кроме того, отопление дровами пока что более выгодно, чем расходы на газ и электричество.

Он добавил, что новые камины можно купить за $1,2 тыс. Однако повышенным спросом пользуются камины по цене от $4,1 тыс. и выше.

7 августа глава управления лесного фонда Молдавии при правительственном агентстве Moldsilva Юлиан Мамай заявил, что жители страны активно делают запасы дров из-за энергетического кризиса. По словам Мамая, спрос на данный ресурс превышает запасы, находящиеся в распоряжении государства.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть