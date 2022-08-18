В Литве и Латвии может остановиться производство из-за скачков цен на электричество

Латвийские и литовские предприятия из-за рекордных цен на электроэнергию могут остановить производство. Они уже испытывают проблемы со сбытом из-за подорожавшей себестоимости продукции, сообщает LRT.

Отмечается, что 17 августа стоимость электричества для литовских, латвийских и эстонских потребителей достигала потолка биржи Nord Pool и в течение часа была зафиксирована на рекордном уровне 4000 евро мегаватт-час (четыре евро за киловатт-час).

LRT цитирует главу конфедерации промышленников Литвы Видмантаса Янулявичюса, который отметил, что «четыре евро за час — это сверхабсурдно».

«Хочется остановить все производство и оставить его в свободном режиме. Если производственная технология позволит это сделать, поскольку есть такие области производства, например химическая, где производство не очень-то и можно остановить», — признался он.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в Европейском союзе в июле выросла до 8,9%, что стало абсолютным рекордом. В 2021 году за аналогичный период инфляция в еврозоне была на уровне 2,2% годовых.