Депутат Рады Железняк заявил о получении Украиной $589 млн помощи вместо $6 млрд

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что Украина в августе получила только $589 млн вместо ожидаемых шести млрд. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Одна из огромных проблем — это график, по которому приходят деньги от зарубежных доноров. Вот август, конкретный пример. Минфин ожидал $6 млрд помощи. Затем уже снизил ожидания до 5 млрд. По состоянию на 18 августа (с 1 августа) пришло только $589 млн плюс кредит от Канады $350 млн на закупку газа для «Нафтогаза», — написал Железняк.

Он также выразил надежду, что деньги еще придут к концу месяца.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Канада предоставит Украине 450 млн канадских долларов (около 350 млн долларов США) в виде финансовой помощи на закупку газа к началу отопительного сезону.

До этого украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что Евросоюз искусственно задерживает отправку Украине макрофинансовой помощи. По его словам, речь идет о сумме в €8 млрд.

4 августа СМИ сообщали, что Евросоюз намерен сформировать новый пакет финансовой помощи Украине лишь к сентябрю.