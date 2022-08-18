Bloomberg: запасов газа в Германии хватит на три месяца

Германия запасается природным газом опережающими темпами на фоне постоянных разговоров о возможном прекращении его поставок из России. Сейчас немецкие хранилища заполнены на 77%, и к этому уровню страна добралась на две недели раньше запланированного срока, но ей все равно будет трудно получить достаточно топлива, чтобы пережить предстоящую зиму, считает президент Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер.

По его словам, заполнить хранилища на 85% к октябрю, согласно установленной правительством цели, может быть сложнее, если осень окажется более прохладной, чем обычно, а перебои с поставками продолжатся, а уж ноябрьский целевой показатель в 95% и вовсе кажется «труднодостижимым», отмечает Bloomberg.

«Я не могу обещать, что все хранилища в Германии будут заполнены на 95% в ноябре, даже при хороших условиях спроса и предложения. В лучшем случае три четверти из них достигнут цели», — приводит «Ридус» слова Мюллера.