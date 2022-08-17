На Украине арестовано имущество производителя полуфабрикатов из России на сумму $9 млн

На Украине арестовали имущество одного из крупнейших российских производителей полуфабрикатов на сумму более $9 млн. Об этом сообщает украинская генпрокуратура в Telegram-канале.

«Арестованы корпоративные права российского предприятия на 350 млн грн (более $9 млн). По ходатайству прокуроров офиса генерального прокурора наложен арест на корпоративные права и недвижимость предприятия — одного из крупнейших производителей полуфабрикатов на территории Украины», — сказано в сообщении.

По данным следствия, предприятие, бенефициарным владельцем которого является гражданин России, функционировало с 2019 по 2021 годы и уклонилось от уплаты налогов на сумму более $4 млн.

Также уточняется, что сейчас решается вопрос о передаче этого имущества в управление Агентства по розыску и менеджменту активов.

Ранее надзорное ведомство Украины сообщало, что суд наложил арест на 41 железнодорожный вагон, принадлежащий российским компаниям, на сумму более 25 млн гривен (порядка $683 тыс.). Как сообщается, вагоны перевозили топливо и уголь. Они прибыли на Украину 23 февраля, затем «некоторые должностные лица решили воспользоваться ситуацией» и изъяли вагоны вместе с содержимым.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией, ряд стран ввели против РФ масштабные санкции.