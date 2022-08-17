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Привлечение субсидий на разработку СПГ-оборудования в РФ поможет его создать до 2030 года

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Depositphotos

Субсидии на разработку СПГ-оборудования в России позволят создать первые опытные образцы уже до 2030 года. Об этом заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов, его слова опубликованы в Telegram-канале Минэнерго.

«Федеральная программа «Прорыв на рынки СПГ» позволит обеспечить лидерские позиции России на мировых рынках сжиженного газа. Благодаря утвержденному финансированию, уже в период до 2030 года будут изготовлены опытные образцы различного отечественного СПГ-оборудования», — отметил Шульгинов.

По его словам, по всей стране будет создано более 500 новых технологичных рабочих мест. Кроме того, правительство выделит 1 млрд рублей на поддержку разработчикам. Также основную роль сыграют более 30 млрд рублей частных инвестиций, которые могут быть выделены в процессе разработки.

Он добавил, что благодаря этим действиям Россия сможет создать свои технологии средне- и крупнотоннажного сжижения газа. Из-за этого РФ сможет достигнуть целей по росту добычи СПГ в стране 120 млн тонн к 2035 году.

9 августа министр по делам Евросоюза и госсобственности кабмина Финляндии Тютти Туппурайнен потребовала от государственной нефтегазовой компании Gasum Oy прекратить закачку СПГ из России.

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