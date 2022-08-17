России предрекли рекордное снижение добычи газа ниже 400 млрд кубометров к концу года

По итогам 2022 года в России уровень добычи газа может оказаться ниже 400 млрд кубометров, что станет своеобразным антирекордом. Об этом сообщается на сайте Центра развития энергетики.

«Если тенденция сокращения экспорта продолжится, что выглядит наиболее вероятным, то добыча «Газпрома» по итогам года впервые в современной российской истории может не превысить планку в 400 миллиардов кубометров в год», — отметили в публикации.

Аналитики центра указали, что на уровень добычи будет влиять зимняя погода. Однако достижение планки в 400 млрд кубометров кажется маловероятным. Кроме того, «Газпром» уже заполнил российские хранилища газом перед очередным отопительным сезоном.

В начале августа обозреватель немецкой газеты Die Welt Олаф Герсеманн писал, что несмотря на запрет покупок российского угля, стали, древесины, цемента, золота и водки торговля между Россией и Германией растет — за счет возросших цен на газ.