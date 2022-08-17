Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Тайваньскую партию Гоминьдан призвали отказаться от «принципа одного Китая» 15:44
Колыванов об игре «Спартака»: прогресс есть, но еще не было матчей с сильными... 15:42
Генсек ОПЕК заявил, что доверяет России 15:42
В Госдуме предложили списывать часть ипотеки у многодетных семей 15:41
47-летняя Шарлиз Терон снялась топлес в рекламе Dior 15:40
Адвокат рассказал, кто может перепеть хиты Шатунова 15:39
В Доме правительства установят масочный режим с 22 августа 15:38
В Ленинградском зоопарке рассказали, что не знают о судьбе похищенной редкой... 15:37
На «Армии-2022» показали плавающий БТР с дистанционно управляемым боевым модулем 15:36
Представителя Палестины вызвали в ведомство канцлера Германии из-за слов Аббаса... 15:35
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

России предрекли рекордное снижение добычи газа ниже 400 млрд кубометров к концу года

close
100%
Reuters

По итогам 2022 года в России уровень добычи газа может оказаться ниже 400 млрд кубометров, что станет своеобразным антирекордом. Об этом сообщается на сайте Центра развития энергетики.

«Если тенденция сокращения экспорта продолжится, что выглядит наиболее вероятным, то добыча «Газпрома» по итогам года впервые в современной российской истории может не превысить планку в 400 миллиардов кубометров в год», — отметили в публикации.

Аналитики центра указали, что на уровень добычи будет влиять зимняя погода. Однако достижение планки в 400 млрд кубометров кажется маловероятным. Кроме того, «Газпром» уже заполнил российские хранилища газом перед очередным отопительным сезоном.

В начале августа обозреватель немецкой газеты Die Welt Олаф Герсеманн писал, что несмотря на запрет покупок российского угля, стали, древесины, цемента, золота и водки торговля между Россией и Германией растет — за счет возросших цен на газ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть