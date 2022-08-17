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В Госдуме предложили брать с финнов на российских АЗС расписки о поддержке СВО на Украине

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Global Look Press

Депутат Государственной думы Максим Иванов в своем Telegram-канале предложил брать с граждан Финляндии на российских АЗС расписки о поддержке специальной военной операции на Украине.

Он пишет, что вступление Финляндии в НАТО является недружественным актом по отношению к России, при чем, по его словам, финны включают громко украинский гимн при виде российских туристов.

«При этом финны — большие любители качественного и относительно дешевого российского бензина. Они из своей Финляндии ездят в Россию, чтобы машину заправить <...> Но все-таки предлагаю поступать симметрично. Если гражданин Финляндии хочет заправить машину бензином на российской автозаправке, то перед покупкой пусть подпишет документ о том, что он поддерживает Специальную военную операцию на Украине, и категорически осуждает санкции в отношении РФ», — пишет Иванов.

Согласно сервису AzsPrice.ru, средняя цена на бензин марки Аи-95 в Выборге, ближайшем к финской границе городе, составляет почти 52 руб. Цена на бензин той же марки в ближайшем региональном центре — городе Лаппеенранта — составляет €2.11 или около 120 руб.

Ранее Минфин захотел запретить экспорт топлива из России, предназначенного для внутреннего рынка.

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