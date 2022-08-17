Генсек ОПЕК не исключил вероятный энергетический кризис

Крупнейшая мировая рецессия вряд ли наступит в скором времени, тем не не менее существует риск возникновения энергетического кризиса предстоящей зимой. Об этом заявил генсекретарь Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), представитель Кувейта Хайсам аль-Гайс, передает Bloomberg.

«Я бы все еще предостерег говорить о «крупной глобальной рецессии». Думаю, мы видим уровни роста, экономического роста, показатели ВВП, которые по состоянию на текущей момент близки к тому, что было уже в истории», — объяснил он.

По словам генсека ОПЕК, уже есть признаки будущего энергетического кризиса в зимний период.

«Я не знаю, каким он [кризис будет]», — заключил аль-Гайс в интервью агентству.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.