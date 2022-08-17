МИД РФ: возможное противостояние Китая и США из-за Тайваня ухудшит ситуацию в экономике

Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в эфире телеканала «России 24» заявил, что возможное противостояние между США и Китаем из-за Тайваня приведет к ухудшению экономической ситуации.

«Если американцы захотят серьезного противостояния с Китаем, неизбежно ситуация в экономике станет еще хуже, потому что Китай — это сопоставимая уже по экономике США мировая экономическая держава, и здесь будет американцам совсем-совсем непросто», — пояснил Биричевский.

Ситуация вокруг острова обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Эта поездка спикера палаты представителей США на Тайвань стала первой 1997 года. Вашингтон при этом пытается заверить Пекин в неотступности от политики «одного Китая», но отказался брать на себя ответственность за визит, заявив, что Пелоси принимает решения сама.

Ранее министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил, что поездка американской делегации на Тайвань является фарсом. Он считает, что вмешательство внешних сил в ситуацию вокруг Тайваня не приведет ни к чему хорошему.