В ФРГ объяснили срыв переговоров с Катаром о поставке газа

Причинами неудавшихся переговоров на поставку сжиженного газа в Германию из Катара стали цена и рост предложений от других поставщиков. Об этом во вторник, 16 августа, рассказал министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

Он также отметил, что переговоры с Катаром не закончены, поскольку в Дохе было заключено энергетическое партнерство стран.

«К большому рынку, на который сейчас большой спрос, через четыре года или пять лет добавится большее количество сжиженного газа», — цитирует министра газета «Известия».