Бывший член палаты представителей конгресса США Тулси Габбард заявила, что санкции в отношении России потерпели неудачу и привели к энергетическому кризису, с которым уже столкнулась Европа. Об этом она сказала в интервью телеканалу Fox News, передает ТАСС.

«Санкции [президента США Джо] Байдена проваливаются. Доходы России от энергетики теперь выше, чем до вторжения на Украину. Это вопрос спроса и предложения. Создал эту проблему Байден, а Россия на ней наживается. Каков результат? Жители Европы столкнулись с энергетическим кризисом, а мы в США будем следующими», — сказала она.

Ранее посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов назвал «абсурдными» попытки американских властей возложить на Россию ответственность за мировой продовольственный кризис и назвал западные санкции одной из его настоящих причин.

21 июля американский журнал The Newsweek писал, что западные государства ввели множество санкций в отношении России с началом российской военной спецоперации на Украине, но они так и не привели к желаемому результату. По мнению обозревателей издания, ограничительные меры против Москвы, напротив, создали множество проблем для Запада, не приведя к «немедленному экономическому коллапсу» в российской экономике.