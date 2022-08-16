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Шольц сообщил, что стартовый сигнал газового кризиса был дан в прошлом году

Тот факт, что Федеративной Республике Германия необходимо начать проведение мероприятий, призванных стать ответом на начало кризиса в сфере энергетики, был заметен ещё в 2021 году. С таким утверждением выступил глава правительства государства Олаф Шольц.

«Что проблема существует, стало все более очевидно в прошлом году из-за того, что принадлежащие российской компании газохранилища были не заполнены. Мы увидели, что вместо того, чтобы поставлять газ по имеющимся газопроводам, например, Ямал — Европа через Белоруссию и Польшу, газ изымался из газохранилищ.

Поэтому я воспринял это как очень серьезный сигнал, поэтому, когда я стал канцлером в декабре, я опросил соответствующие ведомства, что мы будем делать, когда мы будем получать недостаточно газа. Это был стартовый сигнал, благодаря которому мы еще до войны начали форсировать инвестиции в эту инфраструктуру (сжижженного газа)», — цитирует Шольца Общественная служба новостей.

Помимо этого он отметил, что страна досчитывает на укрупнение взаимодействия с Норвегией. Шольц называет державу способной перекрыть те надобности, которые существуют на энергетическом поле.

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