РФ призвала Литву «вести себя по-взрослому» в ситуации с оплатой транзита в Калининград

Россия призывает Литву «вести себя по-взрослому» и не заниматься «придумками разными». Об этом заявил временный поверенный в делах Российской Федерации в Литве Сергей Рябоконь, передает ТАСС.

Таким образом он прокомментировал решение литовского банка «Шяуляй» прекратить операции с рублевыми платежами за калининградский грузовой транзит через Литву.

Ранее 15 августа представитель ассоциации литовских банков Валерия Кигуолене сообщила, что с 15 августа банк «Шяуляй», через который проходили платежи за калининградский транзит, прекратит принимать платежи от России в рублях за перевозку товаров. С 1 сентября аналогичная мера коснется операций в иностранных валютах. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что такое решение было ожидаемым.

Впоследствии в Совфеде пообещали не допустить остановки транзита грузов в Калининград.