Власти Калининграда: прекращение Литвой расчетов в рублях не повлияет на транзит в регион

Решение литовского банка «Шяуляй» о прекращении операций с Россией в рублях не скажется на железнодорожном транзите в Калининградскую область, поскольку ранее счета на его обслуживание выставлялись в валюте. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Ранее 15 августа представитель ассоциации литовских банков Валерия Кигуолене сообщила, что с 15 августа банк «Шяуляй», через который проходили платежи за калининградский транзит, прекратит принимать платежи от России в рублях за перевозку товаров. С 1 сентября аналогичная мера коснется операций в иностранных валютах. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что такое решение было ожидаемым.

18 июня Литва прекратила транзит в Калининград и из Калининграда товаров, попавших под европейские санкции. 22 июля литовская госкомпания LTG Cargo возобновила этот транзит после требования Евросоюза снять торговые ограничения с российского эксклава.

Однако позже «Шяуляй банк», через который проходила оплата по калининградскому транзиту, заявил о приостановке банковских операций с Россией и Белоруссией с осени 2022 года.