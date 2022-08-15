Международная корпорация по недвижимости Savills ушла из России

Агентство недвижимости Intermark Real Estate, работавшее под международным брендом Savills с 2006 по 2022 годы, после ухода с российского рынка продолжит работу под прежним названием. Об этом сообщается на сайте Intermark.

«С 2022 года мы вернулись к бренду Intermark Real Estate с новым багажом знаний и колоссальным опытом работы в структуре крупнейшего зарубежного агентства недвижимости, сохранив высокий международный уровень компетенций», — говорится в сообщении компании.

Компания Savills основана в Великобритании в 1855 году. Она работает более чем в 70 странах мира.

Агентство Intermark Real Estate, специализирующееся на покупке и аренде элитной недвижимости в Москве, Московской области и за рубежом, действует с 1993 года.

Ранее сообщалось, что глава подразделения компании «Этажи» перечислил опасные для инвестиций виды недвижимости.