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Киев запросил у Запада помощь в размере $16 млрд до конца года

Глава Минфина Украины Марченко: рассчитываем получить до $16 млрд от Запада до конца года

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Depositphotos

Министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью «РБК-Украина» заявил, что Киев до конца 2022 года рассчитывает получить еще $12-16 млрд от западных стран, передает ТАСС.

Он отметил, что итоговая сумма зависит от «успешности переговоров».

«До 30 млрд долларов может быть. Мы уже получили 14 млрд, а до конца года можем получить еще от 12 до 16 млрд», — сказал Марченко.

По словам министра, в сентябре украинское правительство ожидает поступления по программе макрофинансовой поддержки от государств Европейского союза. Всего по программе Киев должен получить 8 млрд евро. Предполагается, что деньги будут перечисляться несколькими траншами. Министр выразил надежду на то, что «макрофинансовая поддержка будет получена в полном объеме».

Ранее американская газета The Wall Street Journal писала, что ежемесячный дефицит бюджета Украины составляет около $5 млрд. Издание отмечает, что из-за этого в стране возникают сложности с выполнением социальных обязательств и финансированием боевых действий. По данным газеты, налоговые поступления покрывают только 40% государственных расходов. Ожидается, что ВВП Украины по итогам года упадет на 30%.

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