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В Афганистане сообщили о планах закупить миллион баррелей нефти у России

Министр торговли Азизи: Афганистан планирует закупить у РФ 1 млн баррелей нефти по бартеру

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Global Look Press

Министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи сообщил, что Афганистан планирует закупить у России около миллиона баррелей нефти, передает РИА «Новости».

«Мы предложили России около 1 миллиона [баррелей], если [РФ] сможет отправлять больше, то это не проблема», — сказал он.

Он также отметил, что Кабул заинтересован в поставках российской нефти по бартеру «при условии, что у РФ будет потребность в какой-нибудь афганской продукции».

Делегация минпромторга Афганистана прибыла в Москву 14 августа. Как сообщалось ранее, иностранная делегация также планирует обсудить с российскими коллегами закупку продовольствия. По данным посла России в Кабуле Дмитрия Жирнова, представители Афганистана заявят о намерениях покупать российскую пшеницу, муку и подсолнечное масло.

До этого на полях ПМЭФ заместитель главы торгово-промышленной палаты Афганистана Мирвайс Хотак рассказывал, что Кабул планирует закупить у России 2 млн тонн зерна и 5 тыс. тонн нефти.

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