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IKEA объявила о завершении онлайн-распродажи в России

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Global Look Press

Компания IKEA объявила, что завершит онлайн-распродажу товаров в понедельник, 15 августа, в 20.00 мск как для частных покупателей и корпоративных клиентов. Об этом сообщается на сайте торговой сети.

Как говорится в сообщении, магазины IKEA останутся закрытыми и будут работать лишь на выдачу полученных заказов, а также возврат и обмен товаров.

«Все заказы, оформленные до окончания онлайн-продаж, будут обработаны, выданы или доставлены в течение августа и сентября в согласованное при заказе время», — указала компания.

Ранее психолог-имиджмейкер Лана Волохова в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что ажиотажный спрос на товары IKEA на онлайн-распродаже бренда – это попытка людей прикоснуться напоследок к тому, что был с нами «долго и стабильно».

В середине июня IKEA сообщала, что окончательно уходит из России, полностью прекращает все свои продажи, а также работу десяти заводов в стране.

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