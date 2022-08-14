В МЭА предрекли снижение добычи нефти в России на 20% после эмбарго

Добыча нефти в России может упасть на 20% в начале 2023 года из-за вступления в силу эмбарго Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на прогноз Международного энергетического агентства (МЭА).

По данным экспертов агентства, в начале 2023 года добыча нефти в России сократится на 2 млн баррелей в день, даже несмотря на то, что она серьезно росла в последнее время.

В МЭА спрогнозировали, что около 1 млн баррелей нефтепродуктов и 1,3 млн баррелей сырой нефти в день из России могут остаться невостребованными в связи с эмбарго ЕС.

В Bloomberg добавили, что Россия наращивала добычу нефти в последние три месяца. В июле она достигла показателя почти в 10,8 млн баррелей в сутки.

11 августа МЭА сообщило, что мировая добыча нефти в 2022 году поднимется еще на 4,8 млн баррелей в сутки, что в совокупности составит 100 млн баррелей в сутки.