Исследование показало, что только каждый 20-й россиянин покупал валюту с начала года

Лишь каждый 20-й житель России с начала текущего года хотя бы один раз покупал валюту, при этом продавали ее только 4% респондентов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование проекта Moneyman.

«Никак не поменяли свое финансовое поведение, продолжают тратить и распоряжаться финансами в прежнем режиме — 28%. Приобретали и продавали иностранную валюту — 5% и 4% соответственно. Искали подработку и смогли найти ее 12%, искали, но не смогли найти — 7%», — пояснили в организации.

Также стало известно, что 6% ответивших с начала 2022 года принимали решение забрать деньги со вкладов в связи с незапланированными тратами. При этом открывали новые вклады в российских банках 8% респондентов.

Еще 7% соотечественников досрочно гасили долги перед банками, родственниками и знакомыми.

Организация устроила исследование с 1 по 7 августа среди 3 тыс. совершеннолетних россиян, которые живут в РФ в городах с населением от 100 тыс. человек.

Ранее в БКС объясняли рекордную скупку валюты желанием вывести ее за границу.