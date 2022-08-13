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Reuters: Венесуэла остановила поставки нефти в Европу в обмен на списание долгов

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Kevin Lamarque/Reuters

Венесуэла приостановила поставки сырой нефти в Европу, попросив итальянскую Eni и испанскую Repsol поставлять ей топливо в обмен на будущие поставки энергоресурса, сообщает Reuters.

Как сообщается, венесуэльская нефтегазовая компания PDVSA «больше не заинтересована» в сделках, санкционированных Госдепом США в мае, по обмену нефти на долги. Поставки венесуэльской нефти на нефтеперерабатывающие заводы в Испанию помогли Европе сократить закупки российской нефти с начала спецоперации на Украине.

По данным источника агентства, PDVSA хочет вернуться к нефтяным свопам, однако это пока невозможно.

«Сделки в формате нефть в обмен на списание долга не интересны», — заявил собеседник Reuters.

В сообщении отмечается, что перестановки в сделке могут помочь PDVSA реанимировать свои операции по производству сверхтяжелой нефти в «поясе Ориноко» (залежи нетрадиционной нефти в виде горючих сланцев в районе реки Ориноко в Венесуэле. — «Газета.Ru») и улучшить ситуацию с дефицитом топлива в Венесуэле.

США разрешили Венесуэле поставлять итальянской Eni SpA и испанской Repsol SA нефть в Европу в июле 2022 года. Помимо этого, Вашингтон снял санкции, препятствующие работе американских и европейских нефтяных компаний в Венесуэле.

Ранее немецкая газета Handelsblatt писала, что Венесуэла поставит по 3,8 млн баррелей нефти итальянскому концерну Eni и испанскому концерну Repsol.

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