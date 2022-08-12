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Росстат предварительно оценил снижение ВВП РФ во II квартале 2022 года на уровне 4%

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Reuters

По предварительной оценке Росстата, снижение ВВП России во II квартале 2022 года составило 4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Это следует из данных Федеральной службы государственной статистики.

«Индекс физического объема валового внутреннего продукта во II квартале 2022 г. относительно соответствующего периода 2021 г. по предварительной оценке cоставил 96,0%», — говорится в справке ведомства.

В I квартале 2022 года индекс физического объема, относительно соответствующего периода 2021 года, составил 103,5%. Индекс физического объема во II квартале 2021 года относительно соответствующего периода 2020 года по предварительной оценке составил 110,3%, отмечает Росстат.

Как пояснили в службе, предварительная оценка ВВП РФ основана на оперативной статистической отчетности крупных и средних предприятий нефинансового сектора экономики.

Ранее в ЦБ РФ заявили, что экономика России вернется к потенциальным темпам роста в 2025 году.

Согласно базовому сценарию регулятора, в 2022 году и в течение большей части 2023 года российская экономика будет сокращаться, подстраиваясь к изменившимся внешним условиям. В 2025 году экономика вернется к потенциальным темпам роста в 1,5–2,5%. Кроме того, базовый сценарий предполагает снижение инфляции до 4% к 2024 году и ее дальнейшее нахождение у этого уровня.

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