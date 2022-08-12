Японская Mitsui заявила о действиях в зависимости от ситуации в отношении «Сахалина-2»

Японская Mitsui&Co в отношении проекта «Сахалин-2» будет действовать соответственно ситуации. Об этом РИА «Новости» заявили в самой компании.

«Приносим свои извинения, но мы хотели бы воздержаться от деталей по вопросу о проекте «Сахалин-2». Мы и впредь намерены действовать соответственно ситуации совместно с бизнесом и государством», — отметили в организации.

В пресс-службе добавили, что все возможные действия также будут обсуждаться со стейкхолдерами, включая партнеров проекта.

8 августа министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что местные компании приступят к формальностям по проекту «Сахалин-2», как только будут готовы условия.

До этого правительство Японии призвало компании Mitsui и Mitsubishi согласиться на участие в нефтегазовом проекте «Сахалин-2». Речь идет о том, что «Сахалин-2» является важным проектом с точки зрения стабильного обеспечения Японии энергией и газом.