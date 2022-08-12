Банк России допустил сценарий глобального кризиса с дроблением в мировой экономике

Банк России допускает сценарий глобального кризиса, согласно которому мировая экономика будет фрагментироваться. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Альтернативный сценарий «Глобальный кризис» предполагает усиление фрагментации в мировой экономике. Торговля между странами все больше будет концентрироваться в региональных блоках», — отметили в Центробанке.

По данным регулятора, страны станут все больше делать упор на увеличение локализации производств. При этом ориентирование на использование сравнительных преимуществ будет постепенно снижаться.

17 июля доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса» РУДН Хаджимурад Белхароев заявил, что если Россия не сможет возобновить свой экспорт в обычном режиме, то уже в 2023 году в мире возможен глобальный голод из-за дефицита продовольствия. По его словам, дополнительных земельных ресурсов в мире нет. При этом Россия является единственной страной, у которой есть достаточное число пахотных и прочих угодий.