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Замглавы Минстроя Ересько заявил, что полностью взыскать долги в ЖКХ России уже невозможно

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Кирилл Каллиников

Часть накопленных долгов в отрасли жилищно-коммунального хозяйства России вернуть не представляется возможным, уверен заместитель главы Минстроя РФ Алексей Ересько. Об этом сообщает РИА «Новости».

По оценкам замглавы ведомства, размер задолженности в отрасли достиг 1,4 триллиона рублей.

«Цифра очень большая. Но, на мой взгляд, опираться на нее не стоит, она не отражает реальную картину. Там большая часть долгов, накопившихся за долгие годы по предприятиям...» — добавил Ересько.

Он пояснил, ряд организаций-должников уже не существует.

«В полном объеме взыскать их [долги] уже невозможно», — заключил замглавы ведомства.

Ранее сообщалось, что долг россиян за ЖКУ в первом квартале 2022 года составил рекордные 804,5 млрд рублей. Перед ресурсоснабжающими организациями (РСО) долги выросли на 11%, а перед УК — на 3%.

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