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Судно Razoni с грузом украинского зерна покинуло турецкий порт и направляется в Египет

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Mehmet Emin Caliska/Reuters

Судно Razoni с грузом украинского зерна покинуло турецкий порт и направляется в Египет, показывает сервис отслеживания маршрутов MarineTraffic.

«Египет» указан как предполагаемая финальная точка маршрута — корабль прибудет в один из портов вечером, в 21.00. Razoni вышел из порта Мерсин, куда оно прибыло в четверг, 11 августа, после того как финальная точка маршрута, Ливан, изменилась — ливанская компания, купившая зерно, отказалась от него в связи с просрочкой условий доставки более чем в пять месяцев.

Предполагается, что теперь покупателя зерна будут искать за пределами Ливана, возможно, в Африке.

Ранее в Киеве рассказали, почему ливанский заказчик отказался от зерна с сухогруза из Одессы.

До этого минобороны Турции подтвердило информацию о том, что утром 5 августа из портов Украины вышли три сухогруза с зерном — это Navistar, Rojen и Polarnet.

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