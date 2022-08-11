Додон: власти Молдавии хотят, чтобы «Молдовагаз» не смогла расплатиться с «Газпромом»

Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что нынешние власти республики намерено предпринимают действия к тому, чтобы энергетическая компания «Молдовагаз» не смогла расплатиться с «Газпромом». Об этом Додон написал в своем Telegram-канале.

«Тариф на газ не покрывает закупочную цену. Думаю, это сделали специально, чтобы «Молдовагаз» не мог оплатить газ России», — написал он.

По его словам, молдавский лидер Майя Санду и вице-премьер Андрей Спыну хотят, чтобы Россия сама перекрыла газ Кишиневу. А затем молдавская сторона будет закупать газ на рынке, в офшорах, по непонятным ценам. «А там можно «мутить», сколько угодно», — добавил он.

В начале месяца председатель правления «Молдовгаза» Вадим Чебан сообщил, что, начиная с 1 августа, стоимость поставок российского газа для Молдавии вырастет почти в полтора раза. По его словам, цена за тысячу кубометров газа поднимется с $980 до $1458,5.

Затем Чебан заявил, что «Молдовагаз» не сможет заплатить «Газпрому» за газ, который страна потребит в августе. Дело в том, что у компании недостаточно денег для расплаты.