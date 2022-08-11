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Экономисты предсказали массовую безработицу в Германии

Экономисты: более 330 тысяч жителей Германии могут потерять работу к концу 2023 года

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Gustau Nacarino/Reuters

К концу следующего года более 330 тыс. жителей Германии могут потерять работу, если цены на газ этой осенью вырастут в два раза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на анализ Института германской экономики (IW) в Кельне.

Исследователи смоделировали последствия роста цен на газ для германской экономики.

«В текущем году это приведет к росту уровня безработицы на 0,1%, что соответствует 30 тысячам человек. В 2023 работу в таком случае из-за высоких цен на газ потеряют 307 тысяч немцев», — говорится в материале.

Согласно аналитикам, ВВП страны при таком сценарии потеряет €70 млрд.

«Компании и потребители должны быть готовы к дальнейшему росту цен. Нефть и газ в дефиците, осенью и зимой они, как предполагается, значительно подорожают», — предупреждают экономисты.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что снижение объема поставок энергоносителей из России является признаком того, что действия властей ФРГ по сокращению зависимости от них правильны. Он также отметил, что его центральным проектом является автономия страны и независимость от импорта ископаемого топлива.

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