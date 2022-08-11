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Банк России: физлица в июле купили на Московской бирже валюту на рекордные 237 млрд рублей

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Depositphotos

Физические лица в июле купили валюту на рекордные 237,1 млрд руб. на Московской бирже. Сообщение об этом пресс-служба российского Центробанка опубликовала на своем сайте.

Уточняется, что россияне нарастили объем покупок со 176,1 млрд руб. в июне до 237,1 млрд руб. в июле. Это стало рекордным объемом нетто-покупок для категории физических лиц. Россияне в основном покупали валюту через банки, которые производили переводы на зарубежные счета.

«При этом в июле произошло снижение остатков на банковских счетах физических лиц в иностранной валюте на $3 млрд», — отмечает регулятор.

В Банке России порекомендовали россиянам при принятии решения о хранении или приобретении валюты принимать во внимание риски задержки переводов и хранения иностранной валюты на счетах организаций из недружественных стран.

Ранее 11 августа начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин рассказал о перспективах международной резервной валюты на основе корзины валют стран БРИКС. По его словам, новая резервная валюта необходима в целях обслуживания внешнего долга, а также для проведения взаиморасчетов между дружественными государствами.

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