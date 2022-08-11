Посольство РФ в Берлине напомнило, что сокращения поставок газа в ЕС связаны с санкциями

В настоящий момент поставки российского газа в ЕС сократились, однако это связано не с действиями РФ, а последствиями антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посольство России в Берлине.

«Сейчас поставки российского газа в ЕС существенно сократились, но вызвано это не действиями России, а последствиями антироссийских санкций», — пояснили в дипломатическом представительстве.

Посольство объяснило, что Польша прекратила поставки по газопроводу «Ямал-Европа». Также Украина сократила транзит через свою территорию.

Также подчеркивается, что сертификация «Северного потока — 2» закончена немецкой стороной по политическим мотивам.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее стало известно, что посольству РФ требуется подтверждение, что турбины «Северного потока» не подпадут под санкции