Посольство: РФ требуется подтверждение, что турбины «Северного потока» не подпадут под санкции

Поставки в Германию турбины для «Северного потока» не соответствует условиям контракта, и РФ требуется подтверждение, что данная турбина, как и другие, не подпадут под новые санкции, заявили в посольстве РФ в Берлине. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Что касается отремонтированной в Канаде и находящейся в настоящее время в Мюльхайме турбины, то ее поставка в Германию не соответствует условиям контракта», — объяснили в дипредставительстве.

Российская сторона хотела бы получить гарантии, что не будет введено санкций со стороны ЕС, Великобритании и Канады.

«Пока «Газпром» не получит такие документы, он не сможет ни принять эту турбину, ни отправить на ремонт другие агрегаты», — добавили в сообщении.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что работы на «Северном потоке» невозможно завершить из-за санкций.

Также «Газпром» назвал «невозможной» поставку турбины Siemens для «Северного потока».