Bloomberg: цены на крупы и детское питание в США достигли максимума с 1979 года

Общий уровень цен на продукты питания в США увеличился на 10,9% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Министерство труда США.

Отмечается, что это самый существенный скачок с 1979 года. В частности, рекордно подорожали супы (+19,1%), крупы (+16,8%), детское питание (+15%) и замороженные фрукты и овощи (+10,6%).

Кроме того, яйца в розничных сетях США выросли в цене на 38%, достигнув максимума с октября 2007 года, а молочные продукты подорожали на 14,9%, обновив рекорд июня 2004 года.

Как отмечает Bloomberg, за счет уменьшения цен на энергоносители уровень инфляции по сравнению с предыдущим месяцем сократился, однако из-за растущей стоимости продуктов и арендной платы это сильно сказывается на жизни простых американцев. Преимущественно это касается жителей США с низким уровнем дохода, которые тратят на продукты большую часть семейного бюджета.

Ранее телеканал NBC сообщал, что жители США испытали шок из-за полученных счетов за электричество, которые многие не могут оплатить.