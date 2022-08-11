Херсонские власти заявили о нормализации социально-экономической ситуации в регионе

Социально-экономическая ситуация в Херсонской области постепенно стабилизируется со всей необходимой поддержкой местному населению. Об этом РИА «Новости» заявила замглавы администрации региона Екатерина Губарева.

«Да, о стабилизации можно говорить. Если раньше социальная поддержка населению была в ручном режиме через одноразовые выплаты в 10 тысяч рублей, то отныне она ежемесячная и на системной основе», — отметила Губарева.

По ее словам, раньше пенсия в регионе была на уровне 3 тыс. рублей, сейчас же она составляет 10 тыс. рублей. Также определенная поддержка оказывается ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам, беременным и прочим категориям. При этом на август для области уже создана бюджетная заявка на 6 млрд рублей, что в два раза больше показателей месяцем ранее.

Она добавила, что в Херсонской области есть и определенные проблемы. Например, были уничтожены некоторые электронные базы данных пенсионеров. Из-за этого их приходится делать заново. Это же, в свою очередь, приводит к большим очередям и задержке выплат.

В конце июля в Международном валютном фонде (МВФ) посчитали, что Россия довольно успешно справляется с текущей экономической ситуацией. Как заявил главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша, в условиях санкционного давления меры, принятые российскими властями в денежно-кредитной сфере для стабилизации финансового сектора, оказались эффективными и «помогли поддержать» российскую экономику».