Представитель ЕС Боррель призвал европейцев быть готовыми «заплатить» за поддержку Украины

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что европейцы должны быть готовы к тому, чтобы «заплатить цену» за поддержку Украины. Об этом он заявил в интервью испанской газете El País.

Боррель утверждает, что европейские граждане «должны быть готовы заплатить цену, чтобы сохранить единство Евросоюза и поддержку Украине». По его мнению, украинский кризис «напрямую затрагивает» Европу. При этом глава дипломатии Евросоюза отметил, что «все войны заканчиваются переговорами».

«То, что мы помогаем Украине в военном отношении, не означает, что мы не делаем все возможное для переговоров. Европейцы должны быть готовы к тому, чтобы столкнуться с затяжным конфликтом в поисках политических решений», — сказал он.

Глава евродипломатии отметил, что страны, находящиеся на юге Европы, не должны демонстрировать отсутствие солидарности с севером в энергетическом плане.

«Испания может сделать многое, потому что у нее треть всех европейских мощностей по сжижению природного газа. Испания может стать воротами в Европу для газа, альтернативного российскому», — заключил он.

Ранее бывший советник Жозепа Борреля Натали Точчи заявила, что некоторые европейские страны могут перейти на сторону Москвы и потребовать от Украины пойти на уступки России.