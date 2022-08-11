В Госдуме предложили повысить МРОТ до 30 тысяч рублей

Депутаты Государственной думы предлагают с 1 января следующего года увеличить до 30 тысяч рублей минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает газета «Известия».

Соответствующий законопроект планируется внести 11 августа в нижнюю палату парламента.

Авторы документа рассчитывают на то, что повышение МРОТ позволит облегчить последствия инфляции, а также уменьшить уровень бедности населения. По подсчетам парламентариев, на эти цели потребуется 1,16 трлн рублей.

Эксперты в свою очередь уверены, что повышать МРОТ следует в пределах разумного, чтобы не нанести урон бизнесу.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что МРОТ в России гораздо ниже данного показателя большинства стран Европы. Также депутаты указывают на то, что небольшой уровень МРОТ приводит к дифференциации доходов населения, упадку производства, обширной теневой экономике, росту социальной напряженности.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили поднять стипендии студентам до уровня МРОТ.