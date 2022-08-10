Американский доллар подешевел к мировым валютам после данных о замедлении инфляции в США

Курс доллара США снизился к другим мировым валютам после публикации данных о замедлении инфляции в США.

Согласно данным финансовой платформы Investing.com, к 16:35 (по мск) доллар подешевел к евро на 1%, до $0,96.

$1 снизился до 0,81 фунтов стерлингов, потеряв 0,99%.

Однако по отношению к рублю американский доллар незначительно крепнет. К 16:35 (по мск) валюта США стоила 60,36 рублей, прибавив 0,21%, согласно данным Московской биржи.

Ранее 10 августа пресс-служба американского Минтруда опубликовала на своем сайте информацию, согласно которой потребительские цены в США по итогам июля 2022 года выросли на 8,5% в годовом выражении после роста на 9,1% в июне.

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