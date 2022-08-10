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Венгерская и словацкая компании оплатили транзит нефти по «Дружбе» через Украину

Венгерская MOL и словацкая Slovnaft оплатили транзит российской нефти по «Дружбе»

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Егор Еремов/РИА «Новости»

Словацкая компания Slovnaft и венгерская MOL перевели средства за транзит по нефтепроводу «Дружба» украинской стороне. Об этом сообщает словацкая газета Pravda.

Как заявил министр экономики Словакии Ричард Сулик, венгерская MOL, которой также принадлежит Slovnaft, будет платить за транзит нефти.

По его словам, платеж Slovnaft составит от €9 до €10 млн.

«С финансовой точки зрения никакой драмы. Сегодня она была решена», — приводит его слова газета.

По информации Pravda, украинская транспортная компания положительно отреагировала на предложение Slovnaft и MOL оплатить транзитные сборы за транспортировку нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба».

«Slovnaft уже произвела оплату на счет компании и ожидает, что на основании этого поставки нефти возобновятся в ближайшие дни», — сообщил официальный представитель Slovnaft Антон Молнар.

Он также утверждает, что российская сторона согласилась с этим решением.

4 августа Украина остановила транзит российской нефти, идущей по южной ветке нефтепровода «Дружба» в Венгрию, Словакию и Чехию. В российской компании «Транснефть» объяснили, что не смогли оплатить услуги «Укртранснафта» из-за санкций ЕС. Договор с Украиной на транзит нефти действует до 1 января 2030 года, однако украинская сторона осуществляет транспортировку только по 100% предоплате.

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