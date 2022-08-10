Для московских бизнесменов снизили ставки по кредитам на инвестиционные цели

Московский инновационный кластер (МИК) совместно с корпорацией МСП снизили ставку по льготным кредитам с 7% до 3% годовых. Это сделано в рамках городской программы поддержки малого и среднего бизнеса, сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

Подать заявку на получение финансирования могут участники Московского инновационного кластера — предприятия малого и среднего бизнеса, работающие в сфере науки, промышленности или ИТ. На данный момент в состав кластера входит более 35 тыс. организаций столицы.

Уточняется, что максимальная сумма кредитования составляет 300 миллионов рублей, срок льготного финансирования — до трех лет. Заемные средства можно направить на развитие бизнеса — модернизацию и расширение производства, покупку нового оборудования или приобретение производственных площадей.

Заявки принимаются на сайте до 31 декабря 2022 года.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин констатирует, что 3% годовых — это самая низкая фиксированная ставка на рынке.

«Таким образом мы хотим поддержать высокотехнологичные компании и в первую очередь тех, кто готов предложить актуальные решения в рамках импортозамещения», — говорит Фурсин.

В МСП Банке отметили, что в настоящее время на экспертизе находится 17 заявок от компаний на сумму свыше 2,4 миллиарда рублей. В числе этих компаний разработчики микроэлектроники, технологии очистки моторного топлива, устройств для передачи данных, производители лекарственных средств, биологически активных добавок, косметики и другие.

«Финансирование отечественных инновационных компаний является одним из приоритетных направлений МСП Банка. Таким образом, мы даем высокотехнологичному бизнесу возможность полноценно реализовать потенциал и придаем существенный толчок их успешному развитию», — подчеркивает председатель правления МСП Банка Петр Засельский.

В банке напоминают, что недавно компания — разработчик оборудования для ведущих научных и исследовательских центров, микроэлектронной индустрии и сферы биоаналитики получила кредит в размере 96,9 млн рублей. Заем направлен на запуск нового производства приборов для молекулярной диагностики инфекционных заболеваний и расходных материалов к ним.

Другой компании, занимающейся разработкой и внедрением систем дорожной безопасности, одобрили кредит на 69,1 млн рублей. Это позволит закупить необходимое оборудование и полностью локализовать производство дорожных знаков в Москве.

Третьим субъектом малого и среднего бизнеса, которому одобрили кредит в размере 3 млн рублей, стал индивидуальный предприниматель, выпускающий хлебобулочные изделия. Полученные средства он направит на оснащение производственных мощностей.