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ESM: без российского газа в ЕС придется нормировать снабжение компаний зимой

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Reuters

Если в еврозону не будет поставок газа из России, ее запасы истощатся к концу текущего года и в регионе придется нормировать газоснабжение компаний зимой. Об этом сказано в блоге трех экономистов Европейского механизма стабильности (ESM) на его сайте.

Как утверждают аналитики, подобный сценарий возможен в случае полного прекращения поставок российского газа. Это могло бы привести к нормированию голубого топлива в начале 2023 года, что спровоцирует рецессию в регионе. Эксперты указали, что Австрия, Бельгия, Германия и Италия могут сильнее остальных пострадать от этого. При таком развитии ситуации энергоемкие сектора были бы вынуждены сократить производство, что оказало негативное влияние бы и на ВВП, и на уровень безработицы в еврозоне, заявили они.

Однако нормирование газоснабжения было бы необходимо не во всех странах, но и такие государства все равно пострадали бы, негативное влияние на их экономику шло бы через торговые отношения, цепочки поставок, отмечают экономисты.

«Если общее потребление газа домохозяйствами и компаниями можно сократить на 15%, нормирования газа можно было бы в значительной степени избежать без больших потерь для производства», — говорится в блоге.

Ранее Еврокомиссия обязала страны Европейского союза представить к концу сентября план по добровольному сокращению потребления газа на 15% до 31 марта 2023 года.

Ряд европейских стран не поддержали эту инициативу, в том числе Испания, Португалия, Италия, Польша и Венгрия.

Впоследствии в Испании начали готовить план экспорта газа в Европу, чтобы избежать сокращения его потребления.

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