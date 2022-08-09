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Эксперт назвал главных пострадавших от остановки транзита российской нефти через Украину

Глава ИРТТЭК Коптев: восточноевропейские страны больше всех пострадают от остановки «Дружбы»

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Vasily Fedosenko/Reuters

Руководитель медиацентра «Институт развития технологий ТЭК» (ИРТТЭК) Дмитрий Коптев заявил, что больше всех пострадают от остановки транзита российской нефти через Украину по нефтепроводу «Дружба» восточноевропейские страны, передает РИА «Новости».

Он отметил, что эти страны не смогут быстро найти альтернативу поставкам по этому трубопроводу, так как у них нет доступа к морским терминалам и ограничены другие транспортные возможности.

Коптев напомнил, что в шестом санкционном пакете ЕС, который вводит запрет на поставки в Европу российской нефти, предусмотрена отсрочка для Чехии, Венгрии и Словакии, так как они не смогут быстро найти альтернативу российским энергоресурсам. По мнению эксперта, Чехии, Венгрии и Словакии придется использовать нефть из резервов, пока решается проблема с проведением платежей.

Ранее стало известно, что компания «Укртранснафта» 4 августа прекратила транзит российской нефти по «Дружбе» в Венгрию, Чехию и Словакию по причине невозможности проведения Россией платежей за транзит в условиях санкций, введенных Евросоюзом. Транзит же по северной ветке через Белоруссию в направлении Польши и Германии продолжается. В «Транснефти» прорабатывают альтернативные варианты оплаты услуг за транзит через Украину.

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