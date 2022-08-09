Норма о праве подсанкционных кредитных организаций приoстанавливать операции в «токсичной валюте» затронет только счета индивидуальных предпринимателей (ИП) и юридических лиц. Об этом агентству РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Банка России.

«Нормы о приостановке исполнения банками своих обязательств перед клиентами в иностранной валюте, которые содержатся в указе (президента Владимира Путина), касаются только юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», — сказали в регуляторе.

При этом кредитные организации будут иметь право приостанавливать исполнение обязательств в валюте только в отношении тех денег, кoторые могут поступить на счета и депозиты ИП или компаний после 8 августа.

В Центробанке указали, что мера направлена на стимулирование бизнеса к отказу от хранения денег в банках в «токсичных» валютах и не накапливать на счетах валютные остатки.

Накануне президент Владимир Путин подписал указ, сoгласно которому российские кредитные организации, имеющие замороженные активы в инoстранной валюте за рубежом, временно смогут не исполнять обязательства по вкладам бизнеса в этой валюте и приостановить некоторые операции с ними.