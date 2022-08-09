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Песков заявил, что недружественные страны вводят санкции до беспамятства

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 9 августа, в ходе традиционного брифинга с журналистами прокомментировал новые заявления Запада, касающиеся ограничений для россиян.

По его словам, «такие заявления идут из тех стран, которые и так уже нами признаны недружественными странами».

«В своей недружественности многие из этих стран, конечно, заходятся до беспамятства и доходят до таких заявлений, которые буквально лет 80 тому назад мы слышали из центра Европы, из нескольких европейских стран», — цитирует Пескова Общественная служба новостей.

Вместе с тем представитель Кремля выразил надежду на то, что «со временем все-таки здравый смысл как-то проявит себя, и те, кто выступал с таким заявлением, опомнятся».

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