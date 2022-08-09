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Глава немецкого регулятора Мюллер призвал ЕС экономить газ для стабилизации цен

Глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер заявил, что все страны Европейского союза должны экономить газ, чтобы стабилизировать цены. Также он поприветствовал план ЕС по добровольному снижению спроса на газ на 15%.

Мюллер отметил, что потребление газа в Германии уже снизилось на 14% в сравнении с аналогичными показателями за прошлый год. Он связал это с теплым летом.

«Если все страны Европы будут экономить на газе, это может стабилизировать цену, может быть, даже снизить ее, и обеспечить достаточное количество газа на осень и зиму», — цитирует Мюллера Общественная служба новостей.

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